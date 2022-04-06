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Kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kahvehanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kahvehanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta bir kahvehanenin çatısında içeride kimse yokken yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan kahvehanede aynı gün sobadan çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.

Kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

Kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

Kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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