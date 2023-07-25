Kayseri'de kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Melikgazi ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafenin sahibi M.S. tabancayla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kayseri'de kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi'ndeki bir kafenin sahibi M.S. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışa çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla ateş edilen M.S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel