Kayseri'de kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Melikgazi ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafenin sahibi M.S. tabancayla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.