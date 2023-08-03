Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otlanan bir koyun, metruk bir evde kafası duvara sıkıştı. İtfaiye ekipleri duvarı kırarak koyunu kurtardı. Koyunun sahibi ekiplere teşekkür etti.