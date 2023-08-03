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Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otlanan bir koyun, metruk bir evde kafası duvara sıkıştı. İtfaiye ekipleri duvarı kırarak koyunu kurtardı. Koyunun sahibi ekiplere teşekkür etti.

Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde otlanan koyunlardan biri metruk bir eve girdi. Burada kafası duvara sıkışan koyunu, sahibi kurtaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırıp genişleterek koyunu kurtardı.

Koyunun sahibi ekiplere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erenköy İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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