Kayseri'de Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 yaşındaki E.K.'nin kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun ailesi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.