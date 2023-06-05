Kayseri'de Kafası Demir Korkuluklara Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 yaşındaki E.K.'nin kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun ailesi ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
KAYSERİ - Kayseri'de kafası demir korkuluklara sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi Hayrat Sokak'ta 7 yaşındaki E.K.'nin kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası demir parmaklıklara sıkışan E.K.'yi bulunduğu yerden kurtardı. Rahat nefes alan çocuğun ailesi ise itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.