Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

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Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de kadir Gecesi'nin idrak edildiği camilerin havadan görüntülenmesi (drone) KAYSERİ - Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kayseri'de kadir Gecesi'nin idrak edildiği camilerin havadan görüntülenmesi (drone) KAYSERİ - Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kent genelindeki camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.

Ahmet-Ayşe İnci Camisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, cami bahçesinde namaz kıldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Kadir Gecesi, Kayseri, Drone, Güncel, Haberler

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