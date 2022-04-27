Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de kadir Gecesi'nin idrak edildiği camilerin havadan görüntülenmesi (drone) KAYSERİ - Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Kayseri'de kadir Gecesi'nin idrak edildiği camilerin havadan görüntülenmesi (drone) KAYSERİ - Kayseri'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kent genelindeki camilerin mahyalarında ramazan ayı ve Kadir Gecesi'ne ilişkin yazılar yer aldı.
Ahmet-Ayşe İnci Camisinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, cami bahçesinde namaz kıldı.
AA / Murat Asil - Güncel