Kayseri'de Kadınlar Okuma Yazma Kursuyla Hayatlarını Değiştiriyor

Kayseri'de çeşitli sebeplerden okula gidemeyen kadınlar, Hacılar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde açılan kurs sayesinde okuma yazma öğreniyor, hayatlarını kolaylaştırıyor.

Çocuk yaşta halı dokuyarak veya bağda bahçede çalışarak ailelerine destek olmak zorunda kalan ilçedeki kadınlar, yıllarca okuma yazma öğrenmenin hasretini çekti.

Günlük yaşamlarında otobüse binerken, fatura yatırırken, banka işlemlerini yaparken veya telefon kullanırken başkalarına ihtiyaç duyan kadınlar, bu durumdan kurtulmak amacıyla Aile Destek Merkezi'nde açılan kurs sayesinde okuma yazmayı öğreniyor.

Kursiyerlerden 70 yaşında Hatice Deveci, AA muhabirine, çocukken okula gitmeyi çok istediğini ancak bunu gerçekleştiremediğini söyledi.

Okuma yazmayı öğrenmenin kendine güven verdiğini belirten Deveci, şunları kaydetti:

"Okumayı çok istiyordum ama maalesef olmadı. Çok istiyordum, amacıma kavuştum. Hep çocuklarıma bağımlı oluyordum, bir yere gidemiyordum. Şimdi kendi işimi kendim yapıyorum, istediğim yere tek gidebiliyorum. Komşum sayesinde burayı öğrendim. Torunlarım çok istedi. Okuma yazma öğrendiğim için mutluyum."

67 yaşındaki Hikmet Doğan da bu yaşına kadar okula gidememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Okumayı çok istediğini vurgulayan Doğan, "Babam geçmişte okula göndermedi. Ben halı dokurdum. Çok küçükken halı dokumaya başladım. Diğer zamanlarda ise bağda bahçede çalışırdım. İstedim ama okutmadılar. Burayı duyunca canla başla geldim. Adımı okuyorum, telefonu kullanıyorum, çarşı pazarda işimi yapıyorum. Burada öğrendiklerim bana yetiyor, devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

57 yaşındaki Şenay Kefkir ise çocuk yaşta babasını kaybettiği için ailesine destek olmak zorunda kaldığını ve bu yüzden okula gidemediğini söyledi.

Okumayı bilmediği için otobüse binerken bile zorluk yaşadığını anlatan Kefkir, şimdi kimseye ihtiyaç duymadığını ifade etti.

59 yaşındaki Suna Doğanak da küçük yaşta çalışmak zorunda kaldığı için okula gidemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Okuma yazma bilmeden modelist ve stilist oldum. Kendi işimi kurdum. Aileme çok iyi baktım. Çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Matematik bilmediğim için işimi kaybettim. Bunlar çok zordu, hayat mücadelesi verdim. Okula gitmek için elimden geleni yaptım. Ekonomik nedenler ve 'kız çocukları okusa ne olabilir' düşüncesinden dolayı okula gidemedim. Ağabeylerim okudu. Buraya 3 yıl önce başvurdum. Amacım hem sürücü belgesi almak hem kendime belge alıp iş yeri açmak. Okuma yazmayı öğrendim. Şimdi rahat okuyabiliyorum. Artık çok rahat otobüse binebiliyorum, hastaneye de gidebiliyorum, uçağa binebiliyorum. Kimseden yardım almadan işlerimi halledebiliyorum."

Eğitici Büşra Gök ise kursa yoğun ilgi olduğunu ve 55 yaş üzerindeki kadınların çok istekli geldiğini aktardı.

Kadınların okuma yazma öğrenmesi için gayret gösterdiklerini belirten Gök, "Çoğu halı dokunmuş veya bağda bahçede çalışmış, okula gidememiş. Okudukça çok mutlu olduklarını görüyorum. Gözlerinden bile anlaşılıyor. Onların mutluluğunu gördükçe biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Gök, kursta 12 kadının okuma yazma öğrendiğini sözlerine ekledi.