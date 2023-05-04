Kayseri'de kadın taksicinin parası ve telefonunu gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Kayseri'de kadın taksicinin cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de kadın taksicinin cep telefonu ve parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksici M.K'nin (53) cep telefonu ve parasının aracına müşteri gibi binen zanlı tarafından bıçak tehdidiyle gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 115 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Y.O. (22) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.