Kayseri'de kadın muhtarlara yönelik program düzenledi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünde kadın muhtarlara özel bir program düzenledi. Etkinlikte müzik dinletisi de sunuldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümü dolayısıyla 33 mahallede görev yapan kadın muhtarlara yönelik program düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenen program, Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde gerçekleşti.
Program kapsamında, ozanlar tarafından müzik dinletisi sunuldu.
