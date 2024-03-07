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Kayseri'de kadın cezaevinde kalan çocuklara Erciyes'te kayak eğitimi verildi

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi. Programa çeşitli yetkililer de katıldı.

Kayseri'de kadın cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara Erciyes'te verilen kayak eğitimi tamamlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu'nda kalan mahkum çocuklarına, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Kayakçılar, jandarma ekipleri eşliğinde Türk bayrağı ile zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'a bayrak teslim etti.

Kızakla kaydırılan çocuklar ise jandarmaya ait kar motorları ile kayak merkezinde gezdirildi.

Çocuklara oyuncak dağıtılan programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hasanoğlu, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan ve Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Güler Bora katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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