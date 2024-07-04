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Kayseri'de kadın balkondan düşerek ağır yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Tavlusun Mahallesi Basın Sitesi 1842 Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan M.K. (24), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Melikgazi Kayseri Güvenlik Kaza Güncel Haberler

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