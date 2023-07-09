Kayseri'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bir işletmede yapılan aramada 10 litre bandrolsüz içki ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 10 litre bandrolsüz içki ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 litre bandrolsüz içki ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.