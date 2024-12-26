Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Şeker Mahallesi'ndeki bir ev ve araçta arama yaptı.

Aramada, 83 elektronik sigara, 4 cep telefonu ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili M.C. ve A.K. gözaltına alındı.