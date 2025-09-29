Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 17 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, tarihi objeler, sahte alkol ve kaçak sigara gibi birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 17 şüpheli ile aranan 29 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca şarjörü, 179 elektrikli eşya, 1 altın arama dedektörü, 1105 tarihi obje, 51 şişe sahte alkol, alkol yapımında kullanılan 855 aroma, 180 alkol bandrolü, 1798 paket kaçak sigara, 28 elektronik sigara, 1136 puro, 65 adet cinsel içerikli ilaç, 925 kaçak emtia, 350 kilogram tütün, 110 bin boş makaron, 160 bin dolu makaron ve 2 sigara dolum makinası ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.