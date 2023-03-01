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KAYSERİ'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

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KAYSERİ'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

KAYSERİ'de, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Teknik Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Kayseri ve Mardin'de 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet sahte alkol yapımında kullanılan materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 3 adet araca el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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