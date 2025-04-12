Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı ve 50 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şeker Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta 50 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.M. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.