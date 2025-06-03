Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 14 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada, 14 bin 800 boş ve dolu makaron ile elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D.'nin (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.