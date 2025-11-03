Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 9 Gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheliyi gözaltına aldı, 18 aranan kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında makaron, kaçak sigara ve sahte alkol bulunuyor.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 9 şüpheli ile aranan 18 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 bin 400 makaron, 919 emtia, 200 paket kaçak sigara, 20 litre sahte alkol ve 102 tabanca fişeği ele geçirildi.

