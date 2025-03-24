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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 8 Gözaltı ve Yüklü Miktarda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 105 kg kaçak tütün, 1430 paket kaçak sigara, 11 bin 560 makaron, 30 şişe sahte içki, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli ile aranan 17 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 105 kilogram kaçak tütün, 1430 paket kaçak sigara, 11 bin 560 makaron, 30 şişe sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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