Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 6 Gözaltı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 6 şüpheli ile aranan 17 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 760 makaron, 220 paket kaçak sigara, 4 kilogram tütün, 380 tabanca fişeği, 8 silah parçası ve 7 emtia ele geçirildi.