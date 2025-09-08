Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 3 Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte alkol ve kaçak emtia ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 3 şüpheli ile aranan 18 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 adet emtia, 54 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan 2 adet malzeme ile 3 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
