Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 12 Gözaltı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda ayrıca aranan 16 kişi yakalandı ve birçok kaçak emtia ele geçirildi.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 12 şüpheli ile aranan 16 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 847 adet emtia ve 21 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
