Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iş yerinde 183 kilogram kaçak tütün ve 345 makaron ele geçirildi. Operasyonda M.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de iş yerinde kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün işlettiği iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 183 kilogram faturasız tütün ve 345 makaron ele geçirildi.

M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 9-10 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Kasım Bornova, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.