Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de iş yerinde kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö'nün işlettiği iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 183 kilogram faturasız tütün ve 345 makaron ele geçirildi.

M.Ö. gözaltına alındı.