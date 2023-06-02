Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 83 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de kaçak tütün satışı yaptığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 83 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak tütün satışı yaptığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 83 kilogram kaçak tütün, 64 bin 600 boş makoron, 21 sigara sarma makinesi, 2 elektronik terazi ve 120 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.