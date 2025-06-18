Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 220 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, bandrolsüz 220 bin makaron ve 105 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 105 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde bandrolsüz makaron dolumu yapıldığı ve satışa sunulduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Adreste arama yapan ekipler, 220 bin makaron, 105 kilogram tütün ve elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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