Kayseri'de Kaçak Silah Operasyonu: 21 Tabanca Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, kente Hatay'dan silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 21 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.G.'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.