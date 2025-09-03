Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'de jandarma ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.B. ve T.E'nin Kocasinan ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki iki iş yerinde arama yapan ekipler, 20 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 9 elektronik sigara ve 39 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
