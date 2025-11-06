Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

KAYSERİ'de, geri dönüştürülmek için preslenip TIR'a yüklenen atık kağıtların arasında kaçak sigara taşıdığı belirlenen F.A. (34) ve M.Ş.B. (42), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin temin ettikleri kaçak sigaraları kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri F.A. ve M.Ş.B.'nin bulunduğu TIR'ı durduruldu. TIR'da yapılan aramalarda geri dönüştürülmek için preslenmiş atık kağıtların arasında 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,