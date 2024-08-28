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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen K.E'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen K.E'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, faturası ve bandrolü bulunmayan 26 elektronik sigara, 1134 elektronik sigara kiti, sigara sarma makinesi, 2 bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Melikgazi Jandarma kayseri Güncel Haberler

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