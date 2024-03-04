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Kayseri'de Kaçak Otomobil Motoru Operasyonu

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Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 15 kaçak otomobil motoru ele geçirdi.

Kayseri'de, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüphelinin, bunları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 15 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Suç Kaçakçılık Otomobil Güncel Haberler

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