Kayseri'de kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi - Haberler

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Kayseri'de kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Genel Avlağı'nda yaptığı kontrollerde, bir kişinin kaçak keklik avladığını tespit etti.

Kaçak avcıya 4 bin 700 lira idari, 2 bin 800 lira da tazminat olmak üzere 7 bin 500 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan 5 keklik tuzağı, 2 kafes ve 2 kekliğe ekiplerce el konuldu.

AA / Murat Asil - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hacılar Kayseri Güncel Haberler

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