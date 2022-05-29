Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Pınarbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Pınarbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskiyassıpınar Mahallesinde devriye gezen jandarma, park halindeki bir araçtan şüphelenerek bölgede yaptığı kontrolde, O.Ö'nün kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan aramada, dedektör, dedektör başlığı, kazma, kürek, el feneri ve çapa ile av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlının işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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