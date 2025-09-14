Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, kazı sırasında kullanılan çok sayıda malzemeye de el koydu.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ç.Y, O.B, Ö.D. ve G.A. suçüstü yakalandı.
Ekipler, kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzemeye el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel