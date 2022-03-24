Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza
AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı sulak alanında avlanırken suçüstü yakalanan 3 kişiye 15 bin lira ceza verildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı sulak alanında avlanırken suçüstü yakalanan 3 kişiye 15 bin lira ceza verildi.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yasa dışı av ihbarı üzerine Hürmetçi Sazlığı sulak alanında çalışma yaptı.
Ekipler, av sezonu kapalı olmasına rağmen avlanan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak avlanan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5'er bin lira ceza kesildi.
AA / Murat Asil - Güncel