Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kayseri'de enerji nakil kablosu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de enerji nakil kablosu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait demir malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kocasinan Güneşli Jandarma Karakol Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gömeç, Kızık, Güneşli, Molu, Bağpınar, Ağırnas, Sarımsaklı mahallelerinde elektrik dağıtım şirketine ait enerji nakil kabloları ile TCDD'ye ait demir malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.İ, H.S. ve İ.K. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de kablo ve TCDD'ye ait malzemeleri çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti, Kocasinan, Kayseri, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title