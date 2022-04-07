Kayseri'de kablo ve konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, enerji nakil kablosu ve konteyner çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma ile Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Mollahacı, Obruk, Akin ve Hasancı mahallelerinde, bir elektrik şirketine ait yaklaşık 2 bin 700 metre enerji ve nakil kablosu ile bağ evinden konteyner çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler Ü.D, İ.Y, H.B. ve A.Ç'nin kiralık araçlarla hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaçmaya çalışan zanlılar Ü.D, İ.Y. ve H.B'in bulunduğu otomobil, Akin-Boyacı yolu üzerinde durduruldu.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, konteyner ve 700 metre kablo ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari A.Ç'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.