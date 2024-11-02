Kayseri'de Kablo Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Mahallesi Hes Caddesi'ndeki fabrikanın kablo üretim kulesinde yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kulede çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında bir işçi hafif şekilde yaranırken itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.