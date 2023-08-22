Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan baba ve kızı fotokapan sayesinde yakalandı

Kentteki çeşitli mahallelerde yaşanan kablo hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, bazı noktalara fotokapan yerleştirdi. Hırsızlık yaparken fotokapana yakalanan M.G. (42) ve kızı S.G. (22), gözaltına alındı. Daha önce yaşanan 10 kablo hırsızlığının da faili olduklarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.