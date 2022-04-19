Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir depodan 250 bin TL değerinde kablo çaldığı tespit edilen M.K'yi (40) suçüstü yakaladı.

M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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