Haberler

Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi İncelemesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki çalışmaları inceledi. Büyükkılıç, projeye ilişkin yapılan sondaj çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yapımı süren çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dördüncü sondajın hızla ilerlediğini ifade etti.

Önemli bir projenin el birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Heyecanla takip ediyoruz. Yatırımcı dostlarımız kısa sürede bu altyapı yatırımlarının bitirilmesini ve biran evvel yatırımlara başlamalarını bekliyor. Onların beklentilerine cevap vermek için sağ olsun MTA'mızın ekibi fedakarca çalışıyor. Beşinci ve altıncı sondajlarımızın platformları hazır. İnşallah toplamda MTA'mız 8 tane sondaj vurmuş olacak. İki tane de özel sektörden hizmet satın alınacak."

Bağlamış da Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, tesfiye, dolgu ve kazı çalışmalarında yardımcı olduğunu belirterek, Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.