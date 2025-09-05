Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Projesi İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yapımı süren çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, dördüncü sondajın hızla ilerlediğini ifade etti.

Önemli bir projenin el birliğiyle hayata geçirildiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Heyecanla takip ediyoruz. Yatırımcı dostlarımız kısa sürede bu altyapı yatırımlarının bitirilmesini ve biran evvel yatırımlara başlamalarını bekliyor. Onların beklentilerine cevap vermek için sağ olsun MTA'mızın ekibi fedakarca çalışıyor. Beşinci ve altıncı sondajlarımızın platformları hazır. İnşallah toplamda MTA'mız 8 tane sondaj vurmuş olacak. İki tane de özel sektörden hizmet satın alınacak."

Bağlamış da Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, tesfiye, dolgu ve kazı çalışmalarında yardımcı olduğunu belirterek, Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.