Kayseri'de jandarmanın şubat ayı faaliyet raporu açıklandı Güncel Haberler Kayseri İl Jandarma Komutanlığının şubat ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Kayseri İl Jandarma Komutanlığının şubat ayı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şubat ayı faaliyetlerinde, 29 kasten yaralama olayında gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ilişkin yakalama kararı bulunan 5 zanlıdan gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 37 olayda yakalanan 33 şüpheliden 2'si tutuklandı. Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 172 kişi de yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda, 23 bin 150 adet tütün doldurulmuş makaron, 211 elektronik sigara ve likit, 30 kilogram tütün, 65 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 250 metre kablo ve 5 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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