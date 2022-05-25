Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı - Haberler

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Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında jandarmanın eğitimli köpekli gösteri sundu.

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında jandarmanın eğitimli köpekli gösteri sundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Faaliyet esnasında uyuşturucu arama köpeği "Nakavt" ve tütün tespit köpeği "Yolcu" uyuşturucu ile tütün araması yaptı.

Ayrıca, arama kurtarma köpeği "Girgin" itaat eğitimi gösterisi gerçekleştirdi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bahar Şenlikleri, Nuh Naci Yazgan, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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