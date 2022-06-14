Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitlik ziyaretiyle devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Tuğgeneral Yiğit, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. İl Jandarma Komutanı Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Emniyet ve asayişin sağlanmasında jandarmanın kahramanca görev yaptığını belirten Yiğit, devletin, milletin ve vatandaşın her zaman yanında, yakınında ve yardımında olmaya özen göstereceklerini dile getirdi. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Güncel Haberler

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