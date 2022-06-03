Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi - Haberler

Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlarda meydana gelebilecek yangına müdahale eğitimi verildi. Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlarda meydana gelebilecek yangına müdahale eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığında görevli asayiş, trafik, bakım onarım ve JAK görevlerine yönelik eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve bir otomobil firması personel tarafından gerçekleştirildi. Eğitime, 196 personelle birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, itfaiye müdürü Muhammet Bağdat, otomobil firması yetkilisi Pakize Genç de katıldı. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Güncel Haberler

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