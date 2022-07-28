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Kayseri'de jandarma "güven timleri" çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'de jandarma 'güven timleri' çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı "güven timleri" sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı "güven timleri" sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güven timlerinin sorumluluk bölgelerinde, turizm ve mesire alanlarında, suçlularla etkin mücadele etmek ve asayişin temini için görevini sürdürdüğü belirtildi.

Güven timleri tarafından, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 430 kişinin sorgusunun yapıldığı ifade edilen açıklamada, aranan 1 şüphelinin yakalandığı, 22 kişiye ise orman yangınları konusunda bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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