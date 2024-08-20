Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de jandarma ekipleri yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile denetimlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de jandarma ekipleri, yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) kullanarak trafik denetimlerini sürdürüyor. Hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması hedeflenen MTS, 4 aracın yan yana hız tespitini yapabiliyor ve hız ihlali yapan sürücülere ceza uygulanıyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma, Melikgazi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde MTS kullanılarak yapılan trafik denetimlerini devam ettiriyor.

Ayrıca, Develi, İncesu, Kocasinan ve Bünyan'da da radar denetimleri yapılıyor.

Hızdan kaynaklanan kazaların azaltılması hedeflenen ve çoklu takip özelliğine sahip cihazlar, 4 aracın yan yana hız tespitini yapabiliyor, girilen limitin üstünde seyreden bütün araçların hızını kaydedebiliyor.

Lazer teknolojinin yer aldığı ve her türlü hava şartında hız tespiti yapabilen MTS, hem araç üzerinde hem de yol kenarında tripod üzerinde seyyar olarak kullanılabiliyor.

Jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılının ilk 7 ayında hız ihlali yaptığı tespit edilen 5 bin 833 sürücü ve araca idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın karayollarında trafik güvenliğini sağlamak, kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma kayseri trafik Güvenlik Trafik Teknoloji Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title