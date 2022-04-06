Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı - Haberler

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Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı

Kayseri'de jandarma ekipleri, mart ayında asayiş olaylarında 206, yakalama kararı bulunan 292 kişiye işlem yaptı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, mart ayında asayiş olaylarında 206, yakalama kararı bulunan 292 kişiye işlem yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 206 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 292 kişi de yakalandı.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 13 bin 424 sorgulamada, arama kaydı bulunan 30 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 9 bin 87 araçtan 51'i trafikten men edildi, 343 sürücüye idari para cezası uygulandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Jandarma, Kayseri, Asayiş, Mart, Güncel, Haberler

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