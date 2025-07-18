Kayseri'de İzinsiz Kazı Yapan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen üç kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Çökmekçi Mahallesi Su Döken mevkisine giden ekipler, bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında kazı yapan A.Ş., N.S. ve B.S'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, jeneratör, hilti, ip, 2 üçlü priz, çekiç, elektrik kablosu, 2 demir levye, 3 demir çubuk, pense, tornavida, 2 yan keski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel