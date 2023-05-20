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Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı güven timleri, Başköy Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, H.B, M.B, N.A, İ.A. ve R.Ç. suçüstü yakalandı.

Olay yerinde, kazıda kullanıldığı tespit edilen seyyar uzatma kablosu, 2 kürek, 2 kazma, 2 çapa, keser, kürek ve kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Yeşilhisar Jandarma Hisarcık Kayseri Güncel Haberler

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