Kayseri'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı
AA - Murat Asil - Güncel
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.
Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
AA / Murat Asil - Güncel