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Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestoda, AGD ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in zulmünün son bulmasını talep etti.

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda akşam namazı sonra Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail'in devam eden zulmünün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlıktan çıkan terör saldırılarının sürdüğünü, gerçekleşen son saldırının ise sözün bittiği yer olduğunu söyledi.

İsrail'in son olarak Refah'ta Filistinlilerin kaldığı kampı canice vurduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan Siyonistler savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla yeni bir darbe alan Siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık anlamsızdır. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey var ki Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ayı aşkın süredir İsrail'e direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği İsrail'e karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir."

Programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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